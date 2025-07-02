جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

كشفت شركة جنرال موتورز عن استدعاء جديد يشمل أكثر من 40,000 سيارة كهربائية من طراز شيفروليه بليزر EV موديل 2024، وذلك بعد تلقي شكاوى من العملاء بشأن مشاكل في نظام فرامل الانتظار.

وقالت الشركة إن أربعة عملاء أفادوا بتلقي رسائل تحذيرية على الشاشة بعنوان "فرامل خدمة الانتظار"، بينما واجه آخرون صعوبة في إخراج السيارة من وضع الانتظار عند بدء القيادة.

تفاصيل استدعاء شيفروليه

وفقًا للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، يغطي الاستدعاء سيارات: شيفروليه بليزر EV موديل 2024، وبعض سيارات شيفروليه بليزر العادية بنفس العام

وتقول الوكالة إن المشكلة تتعلق بالحزام الداخلي لنظام الانتظار الإلكتروني، الذي قد يتعرض للتآكل أو التلف مع مرور الوقت، مما يعيق عمل النظام ويعرض الركاب للخطر.

وأكدت NHTSA أنه من المتوقع إرسال خطابات تنبيه إلى أصحاب السيارات المتأثرة بحلول 11 أغسطس 2025.

وفي هذا الإطار، سيتوجه العملاء إلى وكلاء شيفروليه مجانًا لإجراء: