هيونداي اكسنت RB و ميتسوبيشي اتراج 2025 إيهما أفضل

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اكسنت RB و ميتسوبيشي اتراج موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 126 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لتر .

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 865 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 885 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 920 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تحصل سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصان، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 790 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .