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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب سيات كوردوبا سيدان بـ 250 ألف جنيه

سيات كوردوبا موديل 1996
سيات كوردوبا موديل 1996
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيات كوردوبا موديل 1996

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات كوردوبا موديل 1996، وتنتمي كوردوبا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيات كوردوبا موديل 1996 الخارجية

سيات كوردوبا موديل 1996

تمتلك سيارة سيات كوردوبا موديل 1996 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وتم تثبيت زوج من الإشارات على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سيات كوردوبا موديل 1996

سيات كوردوبا موديل 1996

تستمد سيارة سيات كوردوبا موديل 1996 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيات كوردوبا موديل 1996 الداخلية

سيات كوردوبا موديل 1996

زودت مقصورة سيارة سيات كوردوبا موديل 1996 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سيات كوردوبا موديل 1996

سيات كوردوبا موديل 1996

تباع سيارة سيات كوردوبا موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات كوردوبا موديل 1996

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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