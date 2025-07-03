شاهد| جيب أفينجر 2025 الجديدة

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب أفينجر موديل 2025، وتنتمي أفنجر لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيب أفينجر موديل 2025 الجديدة

تعتمد سيارة جيب أفينجر موديل 2025 علي منصة CMP/e-CMP، وهي مشتركة مع عدة طرازات فرنسية .

محركات جيب أفينجر موديل 2025

سيارة جيب أفينجر موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة جيب أفينجر موديل 2025 قوتها من بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.6 ثانية .

ويوجد بـ سيارة جيب أفينجر موديل 2025 محرك سعة 1200 سي سي تيربو، متصل بعلبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.4 ثانية .

سيارة جيب أفينجر موديل 2025 الجديدة

بالاضافة إلى ان سيارة جيب أفينجر موديل 2025 بها نسخة هجين خفيفة، تعمل بجانب محرك كهربائي، ينتج قوة 28 حصان ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية .

أبعاد جيب أفينجر موديل 2025

سيارة جيب أفينجر موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة جيب أفينجر موديل 2025 بطول 4084 مم، وعرض 1776 مم، وارتفاع 1528 مم .

مواصفات جيب أفينجر موديل 2025

زودت سيارة جيب أفينجر موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات معدنية مقاس 16 بوصة، و أضواء LED أوتوماتيك، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 10.25 بوصة، وبها اتصال Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها لوحة قيادة رقمية أكبر مقاس 10.25 بوصه، وبها نظام دخول بدون مفتاح، وبها باب خلفي كهربائي، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي.

سيارة جيب أفينجر موديل 2025 الجديدة

يتوافر بـ سيارة جيب أفينجر موديل 2025 ايضا، تقنية القيادة الذاتية من المستوى 2، وبها مقاعد مُدفأة، وبها كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وبها مصابيح أمامية LED، وبها كابل الشحن، وبها ممتص صدمات عند السرعات المنخفضة، وبها 6 وسائد هوائية، و ISOFIX أمامي وخلفي، وتحكم بالسرعة والتماسك، وبها تثبيت مسار، ومساعد ازدحام مروري .