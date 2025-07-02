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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ايه أحسن عربية مستعملة بـ 400 ألف جنيه

ايه أحسن عربية مستعملة
ايه أحسن عربية مستعملة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر، وشيفروليه لانوس، وهيونداي ماتريكس، ووفيات باليو، ونيسان تيدا .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس موديل 2014

تنقل قوة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2014 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 116 ألف/كم، وبها محرك سعة 1 500 سي سي، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2014

تتوافر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2004

تمكنت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2004 من قطع مسافة 170 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2014

تأتى سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات باليو موديل 2006

تباع سيارة فيات باليو موديل 2006 باللون الذهبي، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات باليو موديل 2006

سعر سيارة فيات باليو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان تيدا موديل 2008

تحصل سيارة نيسان تيدا موديل 2008 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان تيدا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة نيسان تيدا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة شيفروليه لانوس هيونداي ماتريكس ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 نيسان تيدا موديل 2008

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