غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة| تفاصيل

تعرضت سفينة الشحن العملاقة مورنينج ميداس للغرق قبالة سواحل ألاسكا أثناء رحلتها من الصين إلى المكسيك، وكانت تحمل أكثر من 3159 سيارة صينية من علامات تجارية صينية معروفة من ضمنها، شيري وجريت وول موتور .

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

قيمة الخسائر على متن سفينة مورنينج ميداس

حجم الخسائر الإجمالية وصل إلى 559 مليون دولار أمريكي، وتلك الحادثة تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية المرتبطة بشحن السيارات في السنوات الأخيرة.

سبب اندلاع الحريق بسفينة مورنينج ميداس

ونشب الحريق بأحد الطوابق التي كانت تحمل سيارات هجينة وكهربائية بالكامل، ولم تنجح جهود الطاقم في إخماد الحريق، ومع تزايد الوضع سوء تم إجلاء الطاقم المكون من 22 فرد، وبعدها تم غرق السفينة بالكامل .

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

ومن ضمن تلك السيارات هناك 681 إلى 861 سيارة هجينة، بالإضافة إلى 65 إلى 70 سيارة كهربائية بالكامل، وجميعها من إنتاج شركات صينية، بالاضافة إلى ان السفينة التي غرقها تعود ملكيها لشركة زودياك ماريتيم Zodiac Maritime، وقد شوهد الدخان أول مرة في منطقة شحن السيارات الكهربائية.

سفن اخري تعرضت للغرق

حادثة سفينة مورنينج ميداس ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها سفينة فيليسيتي إيس Felicity Ace وفريمنتل هاي واي Fremantle Highway، واللتان تسببتا أيضًا في خسائر ضخمة.

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

وبالتالي فإن الحوادث الثلاث تسببت في غرق أكثر من 11000 سيارة، وخسائر مالية فادحة تتجاوز 1.8 مليار دولار أمريكي.

حجم خسائر سفن شحن السيارات

خسائر فيليسيتي إيس Felicity Ace قدرت بـ 334.5 مليون دولار .

خسائر فريمنتل هاي واي Fremantle Highway قدرت بـ 302.6 مليون دولار .

أما مورنينج ميداس Morning Midas فـ قدرت بـ 559 مليون دولار .

آثار اقتصادية وبيئية بسبب غرق السفينة

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

قيمة السيارات الغارقة تقدر بـ 120 مليون دولار فقط، ولكن الخسائر الحقيقة تمكن في، جهود الإنقاذ والتنظيف، والأضرار البيئية والتلوث البحري، وخسائر سلاسل التوريد وتأخر عمليات التسليم، والتأثير على شركات الشحن والموانئ وصيادي الأسماك، والخسائر المحتملة لوكلاء السيارات والعملاء المنتظرين .