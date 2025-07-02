قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. 3 عبادات عظيمة أوصى بها النبي
ناقد رياضي: الهلال فاجأ مانشستر سيتي.. وإنزاجي ترك بصمة سريعة
المستشار الألماني: لن نكون طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية
«السكة الحديد» تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي شائعة تصادم قطارين بالزقازيق
أحمد بلال: الهلال لا يُقارن بالأهلي.. وبيع وسام أبوعلي بـ10 ملايين دولار «منطقي»
دعاء المغفرة.. كلمات تكفر عنك 1000 سيئة
بالونة اختبار .. عبد الواحد السيد يعلق على أنباء اعتزال شيكابالا
بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. 5 مطالب عاجلة من العاملين بالنقل البري
مسئولون إسرائيليون: مفاوضات خلال هدنة الـ 60 يومًا لإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا
أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة| تفاصيل

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة
غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة
إبراهيم القادري

تعرضت سفينة الشحن العملاقة مورنينج ميداس للغرق قبالة سواحل ألاسكا أثناء رحلتها من الصين إلى المكسيك، وكانت تحمل أكثر من 3159 سيارة صينية من علامات تجارية صينية معروفة من ضمنها، شيري وجريت وول موتور .

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

قيمة الخسائر على متن سفينة مورنينج ميداس

حجم الخسائر الإجمالية وصل إلى 559 مليون دولار أمريكي، وتلك الحادثة تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية المرتبطة بشحن السيارات في السنوات الأخيرة.

سبب اندلاع الحريق بسفينة مورنينج ميداس

ونشب الحريق بأحد الطوابق التي كانت تحمل سيارات هجينة وكهربائية بالكامل، ولم تنجح جهود الطاقم في إخماد الحريق، ومع تزايد الوضع سوء تم إجلاء الطاقم المكون من 22 فرد، وبعدها تم غرق السفينة بالكامل  .

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

ومن ضمن تلك السيارات هناك 681 إلى 861 سيارة هجينة، بالإضافة إلى 65 إلى 70 سيارة كهربائية بالكامل، وجميعها من إنتاج شركات صينية، بالاضافة إلى ان السفينة التي غرقها تعود ملكيها لشركة زودياك ماريتيم Zodiac Maritime، وقد شوهد الدخان أول مرة في منطقة شحن السيارات الكهربائية.

سفن اخري تعرضت للغرق

حادثة سفينة مورنينج ميداس ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها سفينة فيليسيتي إيس Felicity Ace وفريمنتل هاي واي Fremantle Highway، واللتان تسببتا أيضًا في خسائر ضخمة.

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

وبالتالي فإن الحوادث الثلاث تسببت في غرق أكثر من 11000 سيارة، وخسائر مالية فادحة تتجاوز 1.8 مليار دولار أمريكي.

حجم خسائر سفن شحن السيارات

خسائر فيليسيتي إيس Felicity Ace قدرت بـ 334.5 مليون دولار .

خسائر فريمنتل هاي واي Fremantle Highway قدرت بـ 302.6 مليون دولار .

أما مورنينج ميداس Morning Midas فـ قدرت بـ 559 مليون دولار .

آثار اقتصادية وبيئية بسبب غرق السفينة 

غرق آلاف السيارات الصينية في حادث سفينة

قيمة السيارات الغارقة تقدر بـ 120 مليون دولار فقط، ولكن الخسائر الحقيقة تمكن في، جهود الإنقاذ والتنظيف، والأضرار البيئية والتلوث البحري، وخسائر سلاسل التوريد وتأخر عمليات التسليم، والتأثير على شركات الشحن والموانئ وصيادي الأسماك، والخسائر المحتملة لوكلاء السيارات والعملاء المنتظرين .

سفينة الشحن العملاقة مورنينج ميداس سفينة مورنينج ميداس سبب اندلاع الحريق بسفينة مورنينج ميداس شحن السيارات شركات صينية فريمنتل هاي واي خسائر سفن شحن السيارات أكبر الكوارث البحرية سيارة هجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

ترشيحاتنا

الاب وبناته الثلاث

زوجته بلغت عنه.. 100 ضابط أمريكي للبحث عن جندي سابق قتل بناته الثلاثة

اكتشاف عالم مفقود

اكتشاف عالم مفقود يعود لـ 34 مليون عام.. ماذا وجدوا بداخله؟

الاسكان الاجتماعي

101 ألف وحدة.. موعد وتفاصيل الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7

بالصور

فنجان قهوة يوميًا قد يُطيل عمرك.. دراسة تكشف كيف يُحارب الكافيين الشيخوخة والأمراض المزمنة

كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟

ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق | صور

ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل

تحذير عاجل في بريطانيا.. ارتفاع خطير في حالات التسمم الغذائي بسبب السالمونيلا والسلطات المعلبة

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور

زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته

فيديو

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد