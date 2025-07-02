قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
وزيرا الطيران والصحة يتفقدان عيادات الحجر الصحي وأجهزة إزالة الرجفان القلبي المستحدثة بالمطار
قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة
التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع
ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس
إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة
كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق
بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو
صرف معاش شهري لربات المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
عزة عاطف

كشفت شركة هوندا عن توسعة جديدة لاستدعاء سياراتها طراز أكورد موديل 2013، بعد أن تبين وجود عطل خطير في عمود الدفع قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أو حتى انقلاب السيارة عند التوقف دون استخدام فرامل اليد، ما يزيد من خطر وقوع حوادث أو إصابات.

ونشرت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) تفاصيل الاستدعاء تحت الرقم 25V422000، بينما حمل استدعاء هوندا الداخلي الرقم OM2. 

وتشمل التوسعة الجديدة 65,115 سيارة، جرى بيعها في ولايات أمريكية معروفة باستخدام ملح الطريق الشتوي.

خلفية استدعاء هوندا

الاستدعاء الأخير يُعد امتدادًا لاستدعاء سابق تم الإعلان عنه في ديسمبر 2020 ويناير 2021، وشمل آنذاك 235,034 سيارة هوندا أكورد من طرازات 2013 إلى 2015.

وذكرت هوندا حينها أن السبب هو استخدام مواد تشحيم غير مناسبة أثناء تجميع أعمدة القيادة، ما تسبب في تآكل الطلاء الواقي وجعل الأعمدة عرضة للتلف بفعل الملح والملوثات، ما يؤدي إلى تشقق أو كسر العمود.

الولايات المتأثرة باستدعاء هوندا

تم بيع السيارات المتأثرة في 23 ولاية أمريكية، بينها: نيويورك، ميشيجان، إلينوي، بنسلفانيا، أوهايو، فرجينيا، ماساتشوستس، ويسكونسن، وغيرها.

هذه الولايات تشتهر بتعرض السيارات للملح على الطرق خلال الشتاء، ما يزيد من معدل التآكل والتلف.

ما الذي يجب على المالكين فعله؟

أوضحت هوندا أن وكلاءها المعتمدين سيفحصون عمود نقل الحركة ويستبدلونه مجانًا إذا لزم الأمر. 

وستبدأ الشركة في إرسال خطابات تنبيه إلى المالكين يوم 11 أغسطس 2025.

ينصح الخبراء من يقودون سيارة هوندا أكورد موديل 2013 بمحرك 4 أسطوانات مراجعة قاعدة بيانات NHTSA أو موقع هوندا الرسمي للتحقق من شمول سيارتهم في الاستدعاء.

هوندا هوندا أكورد استدعاء هوندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب «شرح علل الترمذي» بمشاركة كبار العلماء

علي جمعة

كيف وُلد التقويم الهجري وانضبط الزمان بنور النبوة؟.. علي جمعة يوضح

الجامع الأزهر

اليوم.. هيئة كبار العلماء تختتم شرح "علل الترمذي" في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر

بالصور

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد