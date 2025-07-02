هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

كشفت شركة هوندا عن توسعة جديدة لاستدعاء سياراتها طراز أكورد موديل 2013، بعد أن تبين وجود عطل خطير في عمود الدفع قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أو حتى انقلاب السيارة عند التوقف دون استخدام فرامل اليد، ما يزيد من خطر وقوع حوادث أو إصابات.

ونشرت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) تفاصيل الاستدعاء تحت الرقم 25V422000، بينما حمل استدعاء هوندا الداخلي الرقم OM2.

وتشمل التوسعة الجديدة 65,115 سيارة، جرى بيعها في ولايات أمريكية معروفة باستخدام ملح الطريق الشتوي.

خلفية استدعاء هوندا

الاستدعاء الأخير يُعد امتدادًا لاستدعاء سابق تم الإعلان عنه في ديسمبر 2020 ويناير 2021، وشمل آنذاك 235,034 سيارة هوندا أكورد من طرازات 2013 إلى 2015.

وذكرت هوندا حينها أن السبب هو استخدام مواد تشحيم غير مناسبة أثناء تجميع أعمدة القيادة، ما تسبب في تآكل الطلاء الواقي وجعل الأعمدة عرضة للتلف بفعل الملح والملوثات، ما يؤدي إلى تشقق أو كسر العمود.

الولايات المتأثرة باستدعاء هوندا

تم بيع السيارات المتأثرة في 23 ولاية أمريكية، بينها: نيويورك، ميشيجان، إلينوي، بنسلفانيا، أوهايو، فرجينيا، ماساتشوستس، ويسكونسن، وغيرها.

هذه الولايات تشتهر بتعرض السيارات للملح على الطرق خلال الشتاء، ما يزيد من معدل التآكل والتلف.

ما الذي يجب على المالكين فعله؟

أوضحت هوندا أن وكلاءها المعتمدين سيفحصون عمود نقل الحركة ويستبدلونه مجانًا إذا لزم الأمر.

وستبدأ الشركة في إرسال خطابات تنبيه إلى المالكين يوم 11 أغسطس 2025.

ينصح الخبراء من يقودون سيارة هوندا أكورد موديل 2013 بمحرك 4 أسطوانات مراجعة قاعدة بيانات NHTSA أو موقع هوندا الرسمي للتحقق من شمول سيارتهم في الاستدعاء.