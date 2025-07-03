أسعار كيا سيلتوس 2026 في السعودية | صور

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2026، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كيا سيلتوس موديل 2026

أبعاد كيا سيلتوس موديل 2026

كيا سيلتوس موديل 2026

تأتى سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4384 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1625 مم .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2026

كيا سيلتوس موديل 2026

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، بجنوط رياضية مصنوعة من الألمنيوم مقاس 16 بوصه، وبها مصابيح أمامية وخلفية LED، وبها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، ومقاعد مريحة قابلة للتدفئة والتبريد، وبها نظام صوتي متطور، وApple CarPlay ، وبها Android Auto لاسلكي، وبها فتحة سقف بانورامية، وحساسات خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام تكييف ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام مساعد الحفاظ على المسار، وفرامل الطوارئ التلقائية، ومراقبة النقاط العمياء.

محرك كيا سيلتوس موديل 2026

كيا سيلتوس موديل 2026

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل ايضا كيا سيلتوس موديل 2026 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

سعر كيا سيلتوس موديل 2026

كيا سيلتوس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 100 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 104 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 123 ألف ريال سعودي .