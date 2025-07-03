تختار ايه تويوتا كورولا إم رينو ميجان 2025

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا ورينو ميجان موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 189 كم/ساعة .

أسعار تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

محرك رينو ميجان موديل 2025

رينو ميجان موديل 2025

عزم دوران سيارة رينو ميجان موديل 2025 يصل إلى 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

سعر رينو ميجان موديل 2025

رينو ميجان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .