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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين سيات أرونا ونيسان جوك 2025

سيات ارونا ونيسان جوك 2025
سيات ارونا ونيسان جوك 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيات ارونا ونيسان جوك موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

زودت سيارة سيات ارونا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق .

محرك سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سعر سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2025

 نيسان جوك موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك نيسان جوك موديل 2025

 نيسان جوك موديل 2025

سرعة سيارة نيسان جوك موديل 2025 القصوي تصل إلى 180 كم/ساعة، وبها قوة 115 حصان، ومحرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، وتحتاج إلى 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 46 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان جوك موديل 2025

 نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 68 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 168 ألف جنيه .

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