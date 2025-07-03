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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 450 ألف جنيه .. اشتر أوبل فيكترا هاتشباك

أوبل كورسا موديل 2010
أوبل كورسا موديل 2010
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أوبل كورسا موديل 2010 

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كورسا موديل 2010، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات أوبل كورسا موديل 2010 الخارجية

أوبل كورسا موديل 2010 

تمتلك سيارة أوبل كورسا موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك أوبل كورسا موديل 2010

أوبل كورسا موديل 2010 

تستمد سيارة أوبل كورسا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 125 ألف/كم،وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل كورسا موديل 2010 الداخلية

أوبل كورسا موديل 2010 

تأتى مقصورة أوبل كورسا موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق بسهولة، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة .

سعر أوبل كورسا موديل 2010

أوبل كورسا موديل 2010 

تباع سيارة أوبل كورسا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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