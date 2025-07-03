ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

تأتي تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2015، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها سبويلر خلفي، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم.

وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب أمامية، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015

جدير بالذكر أنه عند شراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.