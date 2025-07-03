بمليون ونصف.. سيارات عائلية صينية 2026 في مصر

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الصينية الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى وان، وشانجان سى اس 55 بلس، وام جى ZS، وشيرى تيجو 7، وكاي ي اكس 3 برو.

ام جى وان موديل 2026

تستمد سيارة ام جى وان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لترا، وتنتج قوة 181 حصانا، وعزم دوران 285 نيوتن/متر.

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و320 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و420 ألف جنيه.

شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2026

تنتج سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2026 قوة 185 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لترا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 300 نيوتن/متر.

شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2026 تباع بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2026 تباع بسعر مليون و180 ألف جنيه.

ام جى ZS موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى ZS موديل 2026 يصل إلى 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 119 حصانا، وخزان وقود سعة 48 لترا.

ام جى ZS موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه.

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تصل سرعة سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصانا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لترا.

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 955 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و80 ألف جنيه.

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلى 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه.