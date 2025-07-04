أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

كشفت شركة لاند روڤر عن نسخة جديدة وجريئة من سيارتها ديفندر تحت اسم OCTA Black، وهي سيارة تجمع بين الفخامة المطلقة والطابع الرياضي الداكن، مع أداء استثنائي يجعلها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم.

مواصفات سيارة لاندروفر الجديدة

تأتي ديفندر OCTA Black بلون نارفيك الأسود، والذي تصفه الشركة بأنه "أصدق لون أسود في مجموعة ديفندر"، ويمكن تجهيز السيارة بطبقة حماية غير لامعة حسب الرغبة.

التصميم الخارجي يعكس الهيبة والقوة، بفضل الألواح السفلية المطلية بالأسود الساتان، وخطافات السحب السوداء، والعادم الرياضي الأسود بأربع مواسير.

كما زودت السيارة بشبك أمامي باللون الأسود وشعار "ديفندر" باللون الفضي الداكن.

تتوفر السيارة بعجلات بقياس 20 أو 22 بوصة باللون الأسود اللامع، مع أغطية مركزية سوداء ومكابح عالية الأداء بملاقط سوداء.

مقصورة داخلية أنيقة بطابع مظلم

في الداخل، يطغى اللون الأسود على كل تفصيلة تقريبًا، بما في ذلك عجلة القيادة، ولوحة المفاتيح، والعارضة الوسطى، وجميعها مغطاة بطبقات سوداء غير لامعة.

المقاعد مصنوعة من الجلد شبه الأنيليني بلون الأبنوس، مع لمسات فاخرة من كفادرات، وتطريزات مميزة تمنح المقاعد لمسة ملموسة وراقية.

يمكن للعملاء أيضًا اختيار لمسات من ألياف الكربون للحصول على طابع أكثر رياضية.

أداء مذهل بقوة V8 مزدوج التوربو

تعتمد OCTA Black على محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر، يولد قوة هائلة تبلغ 626 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 749 نيوتن متر.

يمكن هذا المحرك السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

إنه أداء ينافس السيارات الرياضية، لكنه مغلف بجسم سيارة دفع رباعي فاخرة.

تقنيات متقدمة وتحديثات 2026

تم تزويد السيارة بأحدث التحسينات التي حصلت عليها طرازات ديفندر لعام 2026، والتي تشمل وحدات إضاءة أمامية جديدة، ونظام معلومات وترفيه بشاشة كبيرة بقياس 13.1 بوصة، مع واجهات استخدام محسّنة وتشطيبات عصرية تضيف المزيد من التميز داخل المقصورة.

تأتي ديفندر OCTA Black لتقدم مزيجًا غير مسبوق من الهيبة والفخامة والقوة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات الباحثين عن تجربة قيادة فريدة وأداء لا يُضاهى في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.