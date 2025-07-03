5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. منها جيتور وMG

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الطرازات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميم الداخلي والخارجي، سواء من عائلة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري تتضمن الأسعار وأبرز المواصفات الفنية.

جيتور T2

جيتور T2

يبلغ سعر السيارة جيتور T2 موديل 2025 نحو 1,895,000 جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي وان

إم جي وان

تقدم سيارة إم جي وان موديل 2026 بسعر يبدأ من 1,320,000 جنيه، إلى 1,420,000 جنيه، وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثانية.

كاي EX7

كاي EX7

يبلغ سعر كاي EX7 موديل 2026 نحو 1,395,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 197 حصانًا، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل السيارة من الناحية الفنية على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

تبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 من 1,270,000 جنيه إلى 1,370,000 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، بقوة 154 حصانًا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

روكس 01

روكس 01

تتراوح أسعار السيارة روكس 01 موديل 2025 في مصر بين، 3,650,000 جنيه و 3,735,000 جنيه، وتمتلك هذه السيارة محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 470 حصاناً، و740 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 5.5 ثانية.