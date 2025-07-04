بقوة 204 حصان.. شيفروليه تقدم كابتيفا 2026 الهجينة

كشفت شيفروليه عن نسختها الجديدة من الأيقونة "كابتيفا"، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي للفئة الرياضية، ولكن النسخة الجديدة تأتي بقدرات فنية هجينة، معتمدة على المفهوم الرياضي الخاصة بها، مع حزمة من التجهيزات القوية.

شيفروليه كابتيفا ومحرك بقوة 204 حصان

حصلت السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة على محرك هجين سعة 1500 سي سي بقوة 106 حصانًا، ويستطيع المحرك الهجين أن ينتج قوة قدرها 204 حصانًا، وبطارايات تتراوح بين 9.5 و20.5 كيلووات/ساعة، ومن المتوقع أن يكون متوسط استهلاك السيارة من الوقود ما يقرب من 5 لترات/100 كيلومتر، وفقًا لما أشارت بعض التقارير العالمية.

شيفروليه كابتيفا

التصميم الخارجي وأبعاد شيفروليه كابتيفا

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بأبعاد خارجية بلغت 4.74 متر للطول الكلي، و1.89 متر للعرض، وبارتفاع 1.68 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.8 متر، وتظهر السيارة بمقدمة حادة الشكل، مع إضاءة LED، وشبكة سفلية متعددة الفتحات الهوائية.

شيفروليه كابتيفا

زودت السيارة شيفروليه كابتيفا بتجهيزات اخرى تتضمن، جنوط رياضية، اقطاب ثنائية نحيفة جانبي السقف، زجاج بانوراما، مرايات جانبية كهربائية، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة والرصد، بالإضافة إلى سبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج.

شيفروليه كابتيفا

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة على مقصورة عصرية، تضم عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة عدادات 8.8 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة اخرى تعمل باللمس يبلغ قياسها 15.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيكي.