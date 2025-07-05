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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم رينو R4 الكهربائية الجديدة.. وكم سعرها؟

رينو R4
رينو R4
صبري طلبه

تواصل رينو الفرنسية تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت عن النسخة الجديدة R4 الكهربائية، والتي تأتي بتصميم يحمل الطابع الرياضي، وهذه السيارة ليست وليدة اليوم، بل استمرارًا لجيل سابق يعد أيقونة من طرازات العلامة الفرنسية قبل أن يتوقف عام 1994.

القدرات الفنية لسيارة رينو R4

تعتمد السيارة رينو R4 على محرك كهربائي، يضخ قوة إجمالية قدرها 90 كيلووات ما يعادل 120 حصانًا، بالإضافة إلى إصدار اخر بقوة 110 كيلووات يعادل 150 حصانًا، مع بطاريات تتراوح قدراتها بين 40 و52 كيلووات/ساعة.

رينو R4

مواصفات رينو R4

تحتوي رينو R4 على عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة منحنية تنقسم بشكل متناغم بين لوحة العدادات، وشاشة الوسائط المتعددة والخرائط والتي تعمل باللمس مع القدرة على دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

رينو R4

تأتي السيارة رينو R4 بمقدمة ذات مصابيح دائرية بفراغ ضوئي من الناحية العلوية والسفلية، ولكن بدعم من إطار ضوئي مميز إلى جانب شعار رينو الجديد، ومشتت هوائي بالمقدمة، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، جنوط رياضية ذات تصميم رياضي أنيق.

رينو R4

وتقدم الناحية الخلفية بمصابيح مستطيلة بلمسة إنسيابية، وعواكس ضوئية، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة، مع مجموعة من حساسات الركن لسهولة التحكم، إلى جانب التصميم الرياضي الذي يجمع بين روح الهاتشباك والكروس أوفر الرياضي.

يذكر أن سيارة رينو R4 ستبدأ أسعرها عالميًا من 29 ألف و400 يورو

رينو R4
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