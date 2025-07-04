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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن ميتسوبيشي جرانديز في ثوبها الجديد.. هل تبدو قريبة من سيمبوز؟

ميتسوبيشي جرانديز
ميتسوبيشي جرانديز
صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي الرائدة في صناعة السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا بعد الكشف عن السيارة الجديدة جرانديز، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتشير بعض التقارير العالمية أنها ستكون خليفة السيارة الشهيرة ASX.

بينما تم تدشينها على منصة CMF-B، ومن المقرر إنتاجها من مصنع رينو بأسبانيا، حيث تتشارك معظم العناصر مع السيارة سمبيوز.

ميتسوبيشي جرانديز

القدرات الفنية لسيارة ميتسوبيشي جرانديز

تأتي السيارة ميتسوبيشي جرانديز بمحرك تيربو، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 138 حصانًا، بالإضافة إلى خيار هجين ذاتي الشحن بمحرك 1800 سي سي، وعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية 154 حصانًا، إلى جانب بطارية 1.4 كيلووات في الساعة "ليثيوم أيون".

ميتسوبيشي جرانديز

تعتمد السيارة ميتسوبيشي جرانديز على ناقل حركة مكون من 6 سرعات،أو 7 سرعات دبل كليتش، وتأتي هذه السيارة بلمسات خارجية عصرية تعزز من الهوية الرياضية الخاصة بها، بالإضافة إلى حزمة من تجهيزات الحماية وعناصر التحكم.

ميتسوبيشي جرانديز

أبرز تجهيزات السيارة ميتسوبيشي جرانديز

تحتوي السيارة ميتسوبيشي جرانديز على شاشة للترفيه والعرض قياسها 10.4 بوصة، مع لوحة عدادات، بالإضافة إلى سقف بانوراما زجاجي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بصمة داخلية لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي صوتي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

ميتسوبيشي جرانديز

كما تحتوي السيارة ميتسوبيشي جرانديز على أقفال مركزي، فرامل يد كهربائية بنظام أوتو هولد، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة والرصد، تقنية تحديد المسار، كشف النقاط العمياء، وسائد هوائية متقدمة، فرامل ABS و EBD و ESP، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياسها 19 بوصة.

ميتسوبيشي جرانديز سيارة ميتسوبيشي جرانديز ميتسوبيشي جرانديز الجديدة مواصفات ميتسوبيشي جرانديز ميتسوبيشي جرانديز الجديدة كليًا

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