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5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات 2026
سيارات 2026
صبري طلبه

تعزز علامات السيارات المختلفة من تواجدها في السوق المصري، بطرح موديلات 2026 الجديدة، والتي ظهرت بقوة خلال الفترة الماضية، حيث تنوعت من ناحية الأسعار والفئات، إلى جانب اختلاف الإصدارات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.

لينك آند كو 06

لينك آند كو 06

تعتمد السيارة لينك آند كو 06 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيارات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 1,389,000 جنيه و 1,599,000 جنيه.

بيجو 5008

بيجو 5008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2026 في مصر من 2,424,990 جنيها إلى 2,674,990 جنيها، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيك.

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 بين 1,270,000 جنيه و 1,370,000 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 154 حصاناً و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كاي EX 3  برو

كاي EX 3  برو

تقدم السيارة كاي EX 3  برو موديل 2026 بسعر يبدأ من 945,000 جنيه إلى 995,000 جنيه، وزودت بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS


إم جي ZS

تبدأ أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2026 من 990,000 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 1,100,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصانًا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك.

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