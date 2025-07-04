فيراري تكشف عن AMALFI الجديدة .. بقدرات مذهلة

تواصل فيراري الإيطالية العريقة تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت رسميًا عن سيارة AMALFI موديل 2026 الجديدة، والتي تأتي بتصميم مميز ينتمي إلى طرازات السوبر كارز على طريقة الأيقونة روما.

محرك فيراري AMALFI موديل 2026

تعتمد السيارة فيراري AMALFI موديل 2026 على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 3900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 631 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 760 نيوتن متر.

فيراري AMALFI

تسارع مذهل لسيارة فيراري AMALFI موديل 2026

تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري AMALFI موديل 2026 إلى 320 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.3 ثانية.

فيراري AMALFI

أبرز تجهيزات فيراري AMALFI موديل 2026

تأتي السيارة فيراري AMALFI موديل 2026 بجنوط رياضية مع عجلات 20 بوصة طراز بريدجستون أو بريلي، بالإضافة إلى منظومة عادم رباعية، ومقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح أمامية LED، ومفهوم ثنائي الأبواب يعزز من المظهر الرياضي.

فيراري AMALFI

تضم فيراري AMALFI شاشة رئيسية قياسها 10.25 بوصة، مع شاشة رئيسية أمام الراكب الأمامي، ولوحة عدادات رقمية قياس 15.6 بوصة، مع نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 14 مكبر طراز Burmester، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد بتحكم كهربائي تدعم خصائص التدليك.

فيراري AMALFI

وزودت السيارة فيراري AMALFI بكاميرا محيطة، حساسات حركة، فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، تحذير ومساعدة الحفاظ على المسار، مراقبة النقاط العمياء، التعرف على الاشارات المرورية، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية والأمان.