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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جيلي كولراي 2025 في السعودية

جيلي كولراي 2025
جيلي كولراي 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيلي كولراي واحدة من اشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث تبدأ من 75.555 ريال، وتأتي تلك السيارة بعدد من التجهيزات المتقدمة، والتي تتضمن الأداء الفني وتقنيات الحماية ووسائل الرفاهية أيضًا.

وفي هذا سياق هذا الموضوع، نتحدث عن سعر ومواصفات جيلي كولراي 2025 في السعودية

مواصفات السيارة جيلي كولراي 2025

تعتمد جيلي كولراي 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية بلغت 172 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 17.8 كم/لتر، وتستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

 جيلي كولراي 2025

تجهيزات جيلي كولراي 2025

تأتي السيارة جيلي كولراي 2025 بجنوط رياضية تتراوح بين 17 و18 بوصة، وتضم السيارة فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، بالإضافة إلى وجود شاشة 12 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة ووسائل الترفيه، بالإضافة إلى شاشة 10.25 بوصة للعدادات، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيك.

 جيلي كولراي 2025

تضم السيارة جيلي كولراي 2025 تجهيزات اخرى منها، كاميرا خلفية، أو كاميرا محيطية 540 درجة، نظام تحذير مغادرة المسار، ونظام للحفاظ على المسار، مثبت سرعة، مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن أمامية وخلفية، رصد ومتابعة النقاط العمياء.

 جيلي كولراي 2025

أسعار جيلي كولراي 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيلي كولراي 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 75,555 ريال الفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 82,685 ريال و 91,310 ريال، ويصل سعر الفئة الرابعة إلى 93,035 ريال.

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