أسعار لانسر بوما في سوق المستعمل المصري.. اعتمادية من الصانع الياباني

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي قدمت في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى عدة سمات أبرزها، الاعتمادية، سهولة الصيانة، وتوافر قطع الغيار، مما منحها سمعة طيبة في السوق المصري للسيارات المستعملة.

ويضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات ميتسوبيشي لانسر بوما، تختلف من ناحية الموديلات والفئة والتجهيزات أيضا، كما يقاس تسعير السيارة بحسب الحالة الفنية وحالة الطلاء، لذلك ننصح دومًا بأهمية الكشف الشامل قبل شراء أي سيارة مستعملة، ومراجعة متوسط الأسعار.

ميتسوبيشي لانسر بوما

مواصفات ميتسوبيشي لانسر بوما

قدمت السيارة في مصر عبر نوعين من التجهيزات الأولى بمحرك 1300 سي سي بقوة 88 حصانًا، والثانية زودت بمحرك 1600 سي سي بقوة 105 أحصنة، مع نواقل حركة مانيوال 5 غيار، أو أوتوماتيكية الأداء مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي لانسر بوما

تمتلك السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما عدد من التجهيزات تختلف بحسب الفئة ومنها، جنوط رياضية، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وسائد هواية AIRBAGS للحماية من الصدمات، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي لانسر بوما

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما بتصميم السيدان لجميع الفئات، مع مصابيح حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وأبعاد خارجية بلغت 4.470 م للطول الكلي، وعرض يبلغ 1.760 م، و1.505 م للارتفاع الكلي.

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما في مصر

تتراوح أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما في السوق المصري بين 330 ألف جنيه و550 ألف جنيه، بين موديلات 2008 حتى 2014.