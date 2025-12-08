مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن الجيل الجديد من GLB 2026، والتي تأتي بتغيير شامل في الشكل والمقصورة، مع الحفاظ على الخطوط الصندوقية التي تميز هذا الطراز، الجيل الجديد يتجه بقوة نحو الكهربة، حيث يصل أولا إلى الأسواق بنسخ كهربائية بالكامل، على أن تتبعها خيارات هجينة في وقت لاحق مع التوسع في الفئات المتاحة.

وتقدم الشركة في المرحلة الأولى فئتين كهربائيتين أولهما مرسيدس GLB 250+ تشكل النسخة القياسية ببطارية سعة 85 kWh بُنية 800 فولت، ومحرك خلفي ينتج 268 حصانًا و335 نيوتن.متر، تمنح السيارة تسارعا من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.4 ثوان، ومدى قيادة يصل إلى 630 كم في الشحنة الواحدة، ما يجعلها خيارا مناسبا للمدن والمسافات الطويلة.

أما الفئة الأعلى GLB 350 4Matic فتعتمد البطارية نفسها مع إضافة محرك أمامي، لتتحول إلى دفع رباعي كهربائي، القوة الكلية ترتفع إلى 349 حصانا و515 نيوتن.متر مع تسارع أسرع يبلغ 5.5 ثوان، ومدى قيادة يصل إلى 615 كم، كما أكدت مرسيدس نيتها تقديم إصدار كهربائي بسعر أقل، ثم الإصدارات الهجينة المعززة بنظام 48 فولت بثلاث مستويات قوة وخيار دفع أمامي أو رباعي.

تصميم السيارة الخارجي يستلهم خطوطه من أحدث منتجات العلامة مثل CLA وGLC، مع واجهة أمامية أكثر جرأة وشبك كبير محاط بمصابيح جديدة تحمل عناصر مضيئة على شكل نجوم وشريط ضوئي ممتد، أما الخلفية فجاءت مفاجِئة بلمسات مستقبلية تشمل مصابيح رأسية متصلة بشريط إضاءة طولي، بتوقيع ضوئي مستوحى من مفهوم Vision EQXX.

وفي الداخل، أخذت المقصورة خطوة واضحة إلى الأمام من حيث التكنولوجيا والفخامة، أبرز الإضافات هي شاشة Superscreen الممتدة التي تجمع عدادات 10.25 بوصة وشاشة وسطية 14 بوصة وشاشة للراكب الأمامي بالحجم نفسه، مع لوحة قيادة بتصميم بسيط وانسيابي يقلل الأزرار المادية ويمنح إحساسا عصريا راقيا.

الـ GLB الجديدة تعمل بمنظومة MBUX الجيل الرابع المعززة بالذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع تقنيات مايكروسوفت وجوجل، إضافة إلى مساعد صوتي مبني على منصة ChatGPT-4o ليقدم تفاعلا أكثر ذكاء واستجابة.

وبحسب الأسعار المعلنة للسوق الألماني، يبدأ سعر النسخة الكهربائية من 59,048 يورو (قرابة 258 ألف ريال) قبل الخيارات الإضافية، مع توقع إعلان تفاصيل أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.