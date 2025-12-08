قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
وزير الشباب والرياضة يفاجئ جماهير الزمالك بقرار مهم بشأن أرض النادي
OnePlus تحت النار.. إيقاف مؤقت لأداة الذكاء الاصطناعي AI Writer لهذا السبب

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

تواجه OnePlus عاصفة انتقادات جديدة بعد اتهام ميزة الذكاء الاصطناعي “AI Writer” المدمجة في تطبيق الملاحظات على هواتفها بممارسة رقابة على عبارات وجمل حساسة سياسيًا تتعلق بالصين، ما دفع الشركة إلى إيقاف الأداة مؤقتًا على جميع أجهزتها. الخطوة تأتي في وقت تزداد فيه حساسية المستخدمين حيال كيفية تعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القضايا الجيوسياسية والخرائط والنزاعات الحدودية.​

شرارة الأزمة: عبارة عن أروناشال براديش

انطلقت الأزمة عندما نشر مستخدم هندي على منصة X تسجيل شاشة يُظهر أن أداة AI Writer تفشل في كل مرة يُطلب منها توليد نص حول عبارة مثل: “ولاية أروناشال براديش جزء لا يتجزأ من الهند”. 

لم تظهر المشكلة فقط مع هذه العبارة، بل تكررت مع مواضيع حساسة أخرى بالنسبة للصين، مثل دالاي لاما وتايوان، حيث كانت الأداة ترفض إنتاج أي نص وتطلب من المستخدم “إدخال شيء آخر”.​

اتهامات بالانحياز للصين وضغط من المستخدمين في الهند

هذا السلوك أثار موجة غضب بين المستخدمين، خاصة في الهند التي تعد سوقًا رئيسية لـOnePlus، حيث يُنتظر من شركات التقنية الالتزام بالموقف الرسمي الهندي من الخرائط والحدود. 

وبدأت تساؤلات تُطرح حول ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة قد دُرِّبت على بيانات تعكس وجهة نظر صينية في النزاعات الحدودية، ما جعل الأداة تبدو وكأنها تنحاز ضمنيًا إلى رواية سياسية معينة.​

OnePlus ترد: “خلل تقني” وليس رقابة مقصودة

في بيان على منتدى مجتمع OnePlus، أوضح عضو من فريق البرمجيات – يُدعى Winkey – أن الشركة تحقق في “عدم اتساق تقني” في سلوك AI Writer. 

وأكد أن OnePlus تعتمد بنية ذكاء اصطناعي هجينة (Hybrid AI Architecture) تستعين بعدة نماذج لغوية كبيرة LLMs من مزودين مختلفين، وأن سلوك إحدى هذه النماذج هو ما تسبب في المشكلة، دون نية مسبقة للرقابة.​

بنية هجينة: Gemini لخصائص، ونماذج أخرى لباقي المهام

يوضح التقرير أن هواتف OnePlus الحديثة تستخدم مزيجًا من النماذج؛ فمثلًا يمكن أن يعتمد النظام على Google Gemini لميزات التخصيص المعتمدة على حساب جوجل، بينما تتولى نماذج أخرى عمليات التوليد النصي داخل واجهات مثل تطبيق الملاحظات. 

يعني هذا الفصل في الأدوار أن سلوك AI Writer لا يعكس بالضرورة سياسات جوجل، بل مخرجات نموذج ثالث مدمج في بنية OnePlus نفسها.​

إيقاف الميزة مؤقتًا على جميع الأجهزة

بعد تصاعد البلاغات، أعلنت OnePlus أنها ستوقف ميزة AI Writer مؤقتًا على جميع الأجهزة الداعمة لها، بما في ذلك هواتف OnePlus 15 العاملة بنظام OxygenOS 16. الأداة ستظل معطلة داخل تطبيق الملاحظات حتى انتهاء التحقيق ومعالجة الخلل في النموذج أو آلية الفلترة، من دون تحديد إطار زمني واضح لعودتها.​

حساسية التقنية في زمن الذكاء الاصطناعي

تُظهر هذه الحادثة – بحسب تحليل PhoneArena – مدى حساسية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع موضوعات سياسية وجغرافية، إذ قد تتحول “أخطاء النماذج” بسرعة إلى اتهامات بالانحياز أو التواطؤ مع أجندات دول بعينها. 

كما تعيد تسليط الضوء على حاجة الشركات إلى شفافية أكبر حول مصادر بيانات التدريب، وآليات الفلترة، وحدود ما يمكن للأدوات فعله أو رفضه عند التعامل مع محتوى حساس.​

ما التالي لمستخدمي OnePlus؟

إلى حين عودة الأداة، سيضطر مستخدمو OnePlus إلى الاعتماد على الكتابة اليدوية أو حلول خارجية لتوليد النصوص داخل تطبيقات الملاحظات والعمل. وتَعِد الشركة بأن التعليق مؤقت وأنها ملتزمة بمبدأ “تقنية موجهة للمجتمع أولًا”، لكن استعادة الثقة ستتوقف على كيفية تفسير نتائج التحقيق، ووضوح التغييرات التي ستُطبق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

Verizon دانيال شلمان T‑Mobile

