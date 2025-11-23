قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
تسريبات تكشف تصميم OnePlus Ace 6T بشكل كامل .. مزيج من الأناقة والتطور التقني

OnePlus Ace 6T
OnePlus Ace 6T
احمد الشريف

في خطوة لم تترك الكثير للخيال، كشفت تسريبات موثوقة، وبالأخص تلك القادمة من المسرب المعروف "إيفان بلاس"، عن التصميم الكامل لهاتف OnePlus Ace 6T المرتقب.

 يأتي هذا الكشف بعد فترة وجيزة من إطلاق الشركة لهاتف OnePlus Ace 6 في السوق الصينية، مما يشير إلى استراتيجية "ون بلس" لتحديث منتجاتها بشكل سريع والمنافسة بضراوة في الفئة العليا المتوسطة.

 ورغم أن "ون بلس" لم تعلن رسميًا عن موعد إطلاق النسخة الجديدة بعد، إلا أن الصور المسربة تمنحنا نظرة شاملة على ما سيقدمه الهاتف الجديد، والذي يُتوقع أن يُطلق عالميًا تحت اسم OnePlus 15R.

التصميم الخارجي: تطور طفيف وتركيز على الانسيابية

تُظهر الصور المسربة أن OnePlus Ace 6T سيحتفظ ببعض الجوانب الجمالية لسابقه، مع لمسة عصرية. يبرز الهاتف بتصميم خلفي نظيف، حيث يبدو أن الشركة قد استلهمت من نهج تصميمي يميل إلى البساطة المتطورة. 

ورغم عدم وجود تفاصيل كافية حول المواد المستخدمة في التصنيع، إلا أن الانطباع الأولي يشير إلى جودة بناء عالية تليق بهواتف الفئة المتميزة.

وحدة الكاميرا: بصمة "ون بلس" الواضحة

يُعد تصميم وحدة الكاميرا الخلفية النقطة الأكثر وضوحًا في التغيير. يتوقع أن يأتي Ace 6T بترتيب عدسات محسّن داخل جزيرة كاميرا بارزة قليلاً، مع إبقاء التوازن بين الأداء والشكل الجمالي. 

تتجه "ون بلس" عادةً إلى تزويد هواتفها في هذه الفئة بمستشعرات قوية، ومن المرجح أن نشهد تحسينات في التصوير الليلي وميزات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالكاميرا. هذا التركيز على الكاميرا يضع الهاتف في منافسة مباشرة مع الهواتف التي تستهدف عشاق التصوير المحترفين.

الآفاق العالمية: OnePlus 15R هو الاسم المُرادف

تأتي أهمية هذا التسريب من حقيقة أن Ace 6T هو المرشح الأقوى ليتم إطلاقه في الأسواق العالمية خارج الصين تحت اسم OnePlus 15R. 

تسمح هذه الإستراتيجية للشركة بتقديم نفس التطور التقني تحت مسميات مختلفة تلائم استراتيجيتها التسويقية العالمية.

تشير  التوقعات إلى أن الهاتف الجديد سيحمل ترقيات داخلية مهمة مقارنة بـ Ace 6، مثل شاشة OLED فائقة الجودة وربما شريحة معالجة أحدث لتعزيز أداء الألعاب والمهام المتعددة.

يمهد الكشف المبكر عن التصميم الطريق لترقب الإعلان الرسمي الذي قد يأتي قريبًا، خاصة وأن "ون بلس" بدأت بالفعل بالتلميح للجهاز عبر إكسسوارات مرتبطة به.

OnePlus Ace 6T OnePlus OnePlus Ace 6

