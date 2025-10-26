تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 15 ومواصفاته الكاملة

تستعد شركة وان بلس، للإعلان عن هاتفها الجديد OnePlus 15 للإطلاق العالمي خلال الشهر المقبل، مع تسريبات جديدة تشير إلى أن طرحه في الأسواق سيكون أبكر من المتوقع.

ووفقا للتقارير، يأتي هاتف OnePlus 15 خلفا لطراز OnePlus 13 الصادر العام الماضي، وقد أكدت الشركة بالفعل أنه سيطرح أولا في الصين يوم 27 أكتوبر إلى جانب هاتف OnePlus Ace 6.

الإطلاق العالمي

بحسب المسرب المعروف باراس غوغلالي، فإن الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 15 سيكون في 12 نوفمبر المقبل، وفقا لصفحة ترويجية مسربة من موقع وان بلس السويد قبل حذفها.

وإذا صحت هذه المعلومات، فمن المرجح أن يتم الكشف عن الهاتف في بعض الاسواق العالمية مثل الهند يوم 13 نوفمبر، تزامنا تقريبا مع الإطلاق العالمي.

المواصفات المؤكدة

سيكون هاتف OnePlus 15 في الهند يوم 13 نوفمبر، ورغم أن الشركة لم تؤكد بعد موعد الإطلاق الرسمي، فقد تم الكشف أن النسخة الهندية ستعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام التشغيل OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16.

أما النسخة الصينية فستعتمد واجهة ColorOS 16 المبنية كذلك على النظام نفسه.

من المتوقع أن يتراوح سعر هاتف OnePlus 15 بين حوالي 840 إلى 900 دولار أمريكي، وتشير التقارير إلى أن نسخة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 512 جيجابايت تخزين قد تأتي بسعر أقل قليلا من الجيل السابق.

وفي المملكة المتحدة، يتوقع أن تطرح النسخة ذاتها بسعر حوالي 949 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1210 دولار تقريبا.

تركز وان بلس هذا العام على تعزيز أداء البطارية، حيث من المتوقع أن يأتي OnePlus 15 مزودا ببطارية Glacier بسعة 7300 مللي أمبير، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالجيل السابق، كما سيدعم الهاتف شحنا سلكيا بقدرة 120 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 50 وات.

من المرجح أن يحمل هاتف OnePlus 15، شاشة BOE Flexible Oriental OLED من الجيل الثالث بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، أما الكاميرا، فستتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من سوني، إلى جانب عدسة تيليفوتو بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 3.5x.