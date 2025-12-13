قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
بالصور

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

مع حلول فصل الشتاء، تبحث الأسر عن وجبات دافئة، سهلة التحضير، ومغذية في الوقت نفسه. ومن بين كل الأكلات، يبرز العدس كـ ملك الشتاء، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية التي تجعل منه وجبة مثالية للأطفال والكبار على حد سواء.

العدس وجبة اقتصادية وصحية

العدس يعتبر من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على:

  • البروتين النباتي: مناسب للنباتيين ويعزز الطاقة.
  • الألياف الغذائية: تحسن الهضم وتقلل مشاكل الإمساك.
  • الحديد: ضروري للأطفال والنساء الحوامل.
  • فيتامينات ومعادن: مثل الفولات والمغنيسيوم، التي تساعد على تعزيز المناعة.
  • قليل الدهون وسهل الهضم: ما يجعله خيارًا مثاليًا للرجيم أو لمن يعانون مشاكل في المعدة.
  • هذه القيمة الغذائية العالية تجعل العدس وجبة متكاملة تشبع، تمنح الطاقة، وتساعد على تدفئة الجسم في الشتاء البارد.

الأمر ليس مجرد صدفة، فالعدس يمتاز بعدة خصائص تجعل منه الوجبة المفضلة خلال الأشهر الباردة:

  • سريع التحضير: يمكن تحضيره في أقل من نصف ساعة.
  • متنوع الاستخدامات: شوربة، طاجن، سلطة، أو كطبق جانبي مع الأرز والخضار.
  • اقتصادي: سعره منخفض مقارنة باللحوم أو الدجاج، ما يجعله مناسبًا لجميع الأسر.
  • يشبع ويمنح الدفء: طبق العدس الساخن يخفف الشعور بالجوع ويشعر الجسم بالراحة.

وصفات جديدة بالعدس للشتاء

 العدس

1. شوربة العدس بالكاري والليمون

  • مكونات: عدس أحمر، بصل، جزر، كاري، عصير ليمون، مرق خضار.
  • طريقة التحضير: تقلى الخضار ثم يضاف العدس والمرق، ويُترك على النار حتى ينضج. يُضاف عصير الليمون والكاري قبل التقديم.
  • الفائدة: شوربة دافئة تعزز المناعة، وتمنح شعورًا بالراحة في الطقس البارد.

2. طاجن العدس بالخضار

  • مكونات: عدس مسلوق، بطاطس، كوسة، طماطم، بهارات مشكلة.
  • طريقة التحضير: تُخلط جميع المكونات وتُخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة.
  • الفائدة: وجبة متكاملة يمكن تقديمها كطبق رئيسي، مليئة بالفيتامينات والمعادن.

3. سلطة العدس الباردة

  • مكونات: عدس مسلوق، خس، خيار، طماطم، زيت زيتون، عصير ليمون.
  • طريقة التحضير: تُخلط المكونات وتُقدم باردة.
  • الفائدة: خيار صحي للدايت أو وجبة خفيفة غنية بالألياف.

4. العدس مع الأرز والخضار

  • طريقة التحضير: يُطهى العدس مع الأرز والبهارات، ويُضاف له خضار موسمية مطهوة على البخار.
  • الفائدة: طبق متكامل غني بالبروتين النباتي والألياف، مناسب لعشاء الشتاء.

نصائح لتناول العدس في الشتاء

  • احرصي على تنويع طرق التحضير لتجنب الملل.
  • يمكن دمجه مع خضار موسمية لتحسين الطعم والقيمة الغذائية.
  • للأطفال: أضيفي العدس إلى الشوربة أو الطاجن لجعله أسهل للهضم وأكثر قبولًا.
  • لمن يتبعون الدايت: تناول العدس مع السلطات أو الخضار المشوية يضمن وجبة مشبعة منخفضة السعرات.
