أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟

انتقد الشيخ مظهر شاهين ظاهرة الطلاق الشفهي وما تسببه من أزمات اجتماعية وقانونية للنساء، مؤكداً أن غياب التوثيق يُدخل المطلقات في دوائر معاناة لا تليق بالشريعة الإسلامية ولا بروح الإحسان التي يدعو لها الدين.

ياسمين عبد العزيز: الشهرة تمنعني أخرج مع أي شخص خوفًا من كلام الناس

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن الضريبة القاسية التي دفعتها من حياتها الشخصية بسبب الشهرة، موضحة أنها حرمتها من أبسط تفاصيل الحياة الطبيعية، وعلى رأسها الخصوصية والحرية في التحرك والاختيار.

لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها

وأبدت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة إعجابها بمستوى المتسابق محمد أحمد حسن خلال الحلقة التاسعة، معتبرين أنه من أمهر الطلاب في المعاهد الأزهرية، وأشادوا بموهبته في اختيار المقامات، داعين الله أن يبارك فيه ويحفظه، وأن يكثر من أمثاله.

والد عروس المنوفية: لقيت بنتي مرمية على الأرض ووشّها أزرق من الضرب

وروى محمد صقر، والد عروس المنوفية التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة، تفاصيل اللحظات الأولى التي اكتشف فيها الواقعة، مؤكدًا أن ما شاهده لا يمكن لأي أب أن يتحمله.

مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن كشف الحقيقة لا يعني تجاهل الظروف المجتمعية التي يجب النظر إليها بعناية، خصوصًا في ظل تزايد الأخبار المتعلقة بحوادث التحرش بالأطفال في المدارس.

زاهي حواس: لا يوجد دليل أن الكائنات الفضائية بنت الأهرامات

وأكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أن العديد من الروايات المتداولة حول الأهرامات والمذكورة في بعض الكتب المزعومة لا أساس لها من الصحة.

جدل بين زاهي حواس ووسيم السيسي عن بناة الأهرامات .. فيديو

وشهدت جلسة نقاشية بين الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى وعاشق المصريات والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف جدلاً حاداً حول أصول الحضارة المصرية القديمة وإمكانية تدخل كائنات من خارج كوكب الأرض في بنائها.

مصطفى بكري: أتوقع تغييرات حكومية محتملة وتخفيفا للأعباء الاقتصادية

علق الإعلامي مصطفى بكري على الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي أعيدت في 30 دائرة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مسلطًا الضوء على نسب التصويت المنخفضة جدًا.

صوت من الجنة.. دولة التلاوة تحتفي بالشيخ محمود علي البنا

قدمت الفنانة إسعاد يونس تقريرًا مميزًا عن الشيخ محمود علي البنا، صاحب الصوت الذي يمثل نبض وروح دولة التلاوة، ويفتح أبواب النور للأرواح.

عمر علي: قبل التلاوة بشرب ميه دافية عشان صوتي يبقي مرتاح

كشف المتسابق عمر علي عوض سرًا صغيرًا من طقوسه قبل التلاوة: "قبل التلاوة بشرب مياه دافئة وبجهز مع والدي ووالدتي".

وأشادت الإعلامية آية عبد الرحمن بتفوقه الدراسي ومهاراته الرياضية في السباحة، مؤكدة أن البرنامج لا يكتشف فقط براعة التلاوة بل يعزز شخصية المشاركين وقدراتهم المتعددة.

كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد

قال الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الكلاب الضالة ظاهرة مجتمعية صدر بشأنها القانون 2023 المعني بكلاب الشوارع وكيفية التعامل معها.