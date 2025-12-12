عمر علي: قبل التلاوة بشرب ميه دافية عشان صوتي يبقي مرتاح

كشف المتسابق عمر علي عوض سرًا صغيرًا من طقوسه قبل التلاوة: "قبل التلاوة بشرب مياه دافئة وبجهز مع والدي ووالدتي".

وأشادت الإعلامية آية عبد الرحمن بتفوقه الدراسي ومهاراته الرياضية في السباحة، مؤكدة أن البرنامج لا يكتشف فقط براعة التلاوة بل يعزز شخصية المشاركين وقدراتهم المتعددة.

عرض الحلقات وقنوات البث

تبث الحلقات الجديدة من برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، الساعة التاسعة مساءً، ضمن سعي البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم.

إقبال كبير من المتسابقين

شارك أكثر من 14 ألف متسابق في اختبارات البرنامج من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة، وصولًا لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية

تتكون لجنة التحكيم من نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، ومن أبرزهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

القارئون: الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

إشرافهما على إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

يُقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد منصة لاكتشاف وإبراز أفضل الأصوات والمواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.