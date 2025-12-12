قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
ديني

هشام طلعت مصطفى يدعم برنامج دولة التلاوة بـ10 ملايين جنيه

محمد صبري عبد الرحيم

 قرر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقديم رعاية مالية لبرنامج دولة التلاوة بقيمة تفوق 10 ملايين جنيه، في مفاجأة كبرى لمتابعي برنامج الدولة.

جاء القرار بدافع من التقدير البالغ لما كشف عنه البرنامج من مواهب ولما حققه من جماهيرية عابرة للحدود، إلى جانب الرغبة الواضحة في المشاركة في جهود إحياء دولة التلاوة المصرية، وتعضيد القوى الناعمة للوطن، وتعزيز معاني الجمال والاحتضان للمواهب الواعدة.

ومن جانبهما، تقدمت وزارة الأوقاف والشركة المتحدة، بالشكر الجزيل على هذه الخطوة المميزة التي من شأنها تعزيز فرص الشراكة والرعاية في المواسم المقبلة من البرنامج.

لجنة التحكيم ومعايير التقييم وقيمة الجوائز القياسية

يحرص برنامج “دولة التلاوة” على تقديم تجربة احترافية وعلمية خالصة من خلال لجنة تحكيم متميزة تضم قامات وكبار العلماء والقراء في مصر. 

هذا التشكيل يضمن نزاهة وعدالة التقييم، ويمنح المسابقة ثقلًا علميًا ودينيًا.

تضم اللجنة أسماء لامعة منها: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، الداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني – القارئ المعروف.

تعتمد معايير التقييم على ركائز أساسية لضمان اختيار الأفضل والأكثر إتقانًا، وتشمل: جودة الصوت، صحة أحكام التجويد، الالتزام بالمدرسة القرآنية المصرية الأصيلة، وتميز الأداء أمام اللجنة العلمية.

برنامج

أما عن الجوائز، فيقدم برنامج “دولة التلاوة” جوائز ضخمة للفائزين تتجاوز (3.5) مليون جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الجوائز في هذا النوع من المسابقات، وتشمل الجوائز الكبرى الآتية: 

  • مليون جنيه للفائز في فئة الترتيل.
  • مليون جنيه للفائز في فئة التجويد.

تسجيل المصحف كاملًا بصوت الفائزين ليكون عملًا خالدًا باسمهم.

منح الفائزين شرف إمامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم.

إذاعة تسجيلاتهم بشكل حصري عبر قناة مصر قرآن كريم، ما يوفر لهم انتشارًا واسعًا ومكانة مرموقة.

كيفية متابعة حلقات دولة التلاوة عبر الإنترنت

تكتمل مرونة البرنامج بفضل إتاحة متابعة كل حلقاته عبر منصة Watch It الرقمية، وهو ما يتيح للمشاهدين خيار إعادة المشاهدة في أي وقت من دون إعلانات مزعجة وبجودة عالية الوضوح. 

كما يتم نشر ملخصات أسبوعية عبر الصفحات الرسمية للبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتبقى كل التفاصيل بين يدي الجمهور ومتابعي التريند بشكل لحظي.

