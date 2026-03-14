الحبس 6 أشهر للفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته

عاقبت محكمة جنح أكتوبر اليوم الفنان محمود حجازي بالحبس 6 أشهر في قضية التعدي على زوجته بالضرب داخل مسكنهما بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات أسرية بين الفنان وزوجته، تطورت إلى مشادة كلامية حادة داخل منزل الزوجية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى تعدٍ بالضرب، ما أسفر عن إصابة الزوجة، وفق ما كشفت عنه تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين، حيث جرى فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث.



وعقب التحقيقات مع الطرفين قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع لأقواله وأقوال زوجته، والاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.