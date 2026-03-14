كان رايح يجيب سحور.. تشييع جثمان شاب قـ.تل على يد آخر في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الشاب يوسف شاهين عقب مقتله على يد شاب من القرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشاب من مسجد القرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن.

وتعود الواقعة عندما خرج الشاب يوسف شاهين، سائق توك توك، 21 عاما، ليحضر السحور لأسرته، حيث إنه أب لطفلة رضيعة وينتظر مولودا خلال الشهر القادم، ونشبت بينه وبين شاب آخر مشادة كلامية قام على أثرها بطعنه بمطواة في القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وقال شقيق المتوفى إن شقيقه يوسف كان يعمل سائق توك توك ومات غدرا على يد شاب سيئ السمعة في القرية معروف عنه أنه يفتعل المشاكل وسبق وقام بإصابة شباب من القرية.

وقالت زوجته إن زوجها خرج بعد الإفطار، حيث كانوا معزومين على الإفطار عند خال زوجها، وخرج بعد ذلك ليجلس على القهوة مع أصدقائه وذهب ليحضر لنا السحور وبعد ذلك عرف الجميع الخبر بمقتله.

وطالبت الزوجة بحق زوجها الذي قتل غدرا على يد شاب معروف عنه الأخلاق السيئة في القرية وإعدامه كما فعل مع زوجها الذي كان ينتظر طفلا خلال أسابيع.