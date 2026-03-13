السبت.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته وإصابتها

تصدر محكمة جنح أكتوبر، بعد غدًا السبت 14 مارس 2026، الحكم على الفنان محمود حجازي، في اتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بسبب خلافات أسرية.

كانت النيابة العامة فى أكتوبر، قررت إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي، بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية اتهامه بضرب زوجته وإصابتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اتهام زوجة الفنان محمود حجازي له بالاعتداء عليها، والتسبب فى إصابات لها لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته، وذكرت مقدمة البلاغ أن حجازي اعتدى عليها، وألحق إصابات بها، لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وأحالته لمحكمة الجنح لمحاكمته.