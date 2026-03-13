قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على قد الحب الحلقة 23.. مها نصار تخطف لي لي ومفاجآة جديدة من شريف سلامة

مها نصار
مها نصار
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث التشويقية ، ومن ابرزها، سارة  (مها نصار) تقرر ان تخطف لي لي ابنة مريم (نيللى كريم) حتى تختفى عن انظار اسرتها .

تدهور حالة مريم فى المصحة وفقا لخطة سارة ومراد والطبيب ، ومازالت اسرتها تحاول البحث عنها .

وتنتهى أحداث الحلقة بوجود كريم (شريف سلامة) فى منزل سارة والتى دخلت فى حالة صدمة بعد ان عثر على مكانها.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

