بعصا مكنسة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة على يد زوجها في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها داخل مسكنهما بمنطقة أوسيم.



تفاصيل التحقيقات

وجاء في التحقيقات أن خلافات أسرية متكررة نشبت بين المتهم وزوجته المجني عليها «م. ع»، بسبب تغيبها المستمر عن منزل الزوجية لفترات طويلة، ومكوثها خارج المنزل لعدة أيام دون علم أسرتها بمكان وجودها، كما أنه قبل الواقعة بعدة أيام عادت المجني عليها إلى منزلها مصابة بكدمات في الظهر واليدين، وأخبرت زوجها وبناتها أن مجهولين تعدوا عليها بالضرب بعدما ضبطوها أثناء محاولة سرقة هاتف بمنطقة أرض اللواء، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها، قبل أن يتصالحا ويتناولا العشاء مع بناتهما.

وخلال إعداد المجني عليها مشروبًا لزوجها، شاهدت ابنتاهما الصغيرتان أنها وضعت أقراصًا منومة في كوب العصير، فأبلغتا والدهما، ما أثار غضبه ودفعه للتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية «يد مكنسة» في أنحاء متفرقة من جسدها بقصد تأديبها ومنعها من الخروج.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وهي عصا خشبية عليها آثار دماء، وأقر المتهم خلال التحقيقات بتعديه على زوجته بالضرب بقصد تأديبها دون أن يقصد قتلها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها أصيبت بكدمات وسحجات متعددة في أنحاء الجسد، وانسكابات دموية بفروة الرأس، وكسور بعظام الفك السفلي والأضلاع من الجانبين، إضافة إلى نزيف شديد بالبطن نتيجة إصابات رضية ناتجة عن الضرب بجسم صلب، ما تسبب في حدوث صدمة نزفية أودت بحياتها.











