بالعصا والأسلحة البيضاء.. خلاقات الجيرة تتحول لمشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل ، سائق "مصاب بجروح متفرقة) وبسؤالهما قررا بحدوث مشاجرة بينهما و(6 أشخاص ، ربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية كانت بحوزتهم مما أسفر عن إصابة الأول وإحداث تلفيات بمحل ملك أحدهم.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأقر الطرف الثانى بالتخلص من الأدوات المستخدمة فى التعدى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.