القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وكرباج في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد 3 أشخاص بإحتجاز آخر والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وكورباج بالمعصرة بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب – مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو لخلافات بين أحد المتهمين والمجنى عليه "نجل خالته" فقام على إثرها بالإستعانة بباقى المتهمين وإستدراج المجنى عليه وتصويره أثناء التعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وكذا قيامه بإرسال المقطع المصور لأهلية المجنى عليه وآخرين.. وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض – عدد 2 سوط ) المستخدمين فى التعدى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.