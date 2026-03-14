إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة المنشية بقنا

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة" كبوت"داخل ترعة بنطاق قرية المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة أجرة يستقلها عدد من الأشخاص داحل ترعة بقرية المنشية التابعة لمركز نقادة.

تمكن أهالي قرية المنشية من إنقاذ الركاب وانتشالهم من مياه الترعة، عقب سقوطها فى المياه من أعلى الطريق المجاور للترعة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات، وجرى نقل ٥ مصابين إلى مستشفى نقادة المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

