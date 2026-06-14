جيش الاحتلال يعلن اختراق الأجواء بمسيرتين.. وانفجارهما في الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي على الحدود مع لبنان، في تطور أمني جديد بالمنطقة.

سقوط وانفجار المسيرتين

وقال جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إنه تم رصد سقوط وانفجار المسيرتين بعد دخولهما الأجواء الإسرائيلية في الجليل الغربي.

متابعة أمنية للتطورات

وتتابع الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ملابسات الحادث، وسط حالة من الاستنفار والترقب لمعرفة تفاصيل اختراق الأجواء ومصدر المسيرتين.

توتر مستمر على الحدود اللبنانية

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهات في المنطقة خلال الفترة الحالية.