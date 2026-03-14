محافظات

محافظ قنا يهنئ طلاب STEM بالفوز بالمركز الأول بمسابقة الكتابة العلمية

يوسف رجب

هنأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكتابة العلمية، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجاز يعكس المستوى المتميز لطلاب المحافظة وقدرتهم على المنافسة والتفوق على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ قنا، إلى حرص المحافظة على دعم ورعاية النماذج المتميزة من الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التفوق والابتكار، باعتبارهم نواة حقيقية لعلماء المستقبل الذين سيسهمون في تحقيق نهضة علمية وتنموية للوطن.

فيما أوضح طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكتابة العلمية، والتي نظمها توجيه عام المكتبات المدرسية بإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ وإعداد ناجح عبد الحميد حسن، موجه عام المكتبات بالمديرية وأعضاء التوجيه.

وأشار سعد الدين، إلى أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة نورا طنطاوي حسين، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في تأليف قصة خيال علمي بعنوان "الجهاز الذي أنقذ صاحبه"، كما حصدت الطالبة هالة أحمد محمد عطية، المركز الثامن على مستوى الجمهورية في مجال المقال العلمي عن مقال بعنوان "الطب التجديدي في مواجهة السكري من التأثير الخلوي إلى استعادة وظائف الأنسجة".

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطلاب الفائزين وهيئة الإشراف التي رعت تلك المواهب ودعمتها، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس تميز طلاب محافظة قنا وقدرتهم على الإبداع والابتكار في المجالات العلمية المختلفة، في ظل توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين علميًا.
 

قنا STEM مسابقة الكتابة العلمية مدرسة المتفوقين أخبار قنا

