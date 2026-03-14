بسبب أولوية المرور.. القبض على طرفى مشاجرة في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مُشاجرة بين شخصين بإستخدام أسلحة بيضاء بالغربية .







وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 /الجارى حدثت مُشاجرة بدائرة مركز شرطة طنطا بين ( عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) و (عامل آخر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) لخلاف بينهما حول أولوية المرور أثناء إستقلال أحدهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" والآخر دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .

وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدى بالسب والضرب " دون حدوث إصابات" ، وتم بإرشادهما ضبط ( 2 سلاح أبيض - الدراجتين الناريتين) المستخدمين فى الواقعة .

تم التحفظ على المركبتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .