بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها
وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟
موعد مباراة الإمارات والمغرب في نصف نهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أثار اللقاء السري بين النجم المصري محمد صلاح وجوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق، الكثير من التكهنات حول مستقبل صلاح، حيث تم رصد الثنائي وهما يدخلان مطعمًا إيطاليًا في تشيلسي، وكانا يرتديان أقنعة وقبعات، ما أضاف مزيدًا من الغموض حول سبب الاجتماع.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه صلاح أزمة مع إدارة ليفربول، بعد تصريحاته التي أعرب فيها عن شعوره بأنه "ألقي به تحت الحافلة".

صلاح، الذي كان على رأس قائمة الفريق، تم إجلاسه على دكة البدلاء واستبعاده من مباراة مهمة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق، خاصة بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها النجم المصري.

تصريحات محمد صلاح 

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه خلال تصريحات وُصفت بأنها “نارية”، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبَّر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

تفاصيل لقاء صلاح وهندرسون

التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" يشير إلى أن الحديث- الذي استمر لمدة 90 دقيقة- تناول تجربة هندرسون القصيرة في السعودية مع نادي الاتفاق، والتي انتهت بسرعة قبل أن ينتقل إلى برينتفورد. 

وقد أفاد الشهود بأن صلاح كان يستمع بتركيز شديد، مما يشير إلى أهمية ما يتم مناقشته.

وتشير مصادر متعددة، إلى أن الأندية السعودية مثل الهلال والقادسية ونيوم، تتابع الوضع عن كثب، خاصة بعد رفض ليفربول سابقا عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد. 

ورغم أن الإدارة تحاول الحفاظ على صلاح، إلا أن التوترات الحالية قد تفتح الباب أمام انتقاله.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث مع هندرسون، الذي قضى بعض الوقت في السعودية، ربما يشير إلى إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح أزمة محمد صلاح ليفربول محمد صلاح وجوردان هندرسون

