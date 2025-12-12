رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر من شركة EA SPORTS.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تصريحات أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عقب أزمته مع النجم محمد صلاح .

وعلقت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، مؤكدة ان سلوت سيجري محادثات مع محمد صلاح لتحديد وضعيته لمباراة برايتون خاصة وان محمد صلاح أشعل جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها ليفربول بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وأضافت "قال مدرب ليفربول أرني سلوت، إنه سيتحدث الى النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ القرار باختياره في تشكيلة مباراة أمام برايتون غداً السبت، كما حاول سلوت تفادي سؤاله أكثر من قبل الصحفيين عن صلاح، لكنه أوضح “ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعا من الإجابة على سؤالكم”.