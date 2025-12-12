قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرونسلاف يورتشيتش: رغم قوة فلامينجو بـ كأس القارات بيراميدز بطل إفريقيا
رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي
عليه قضايا والتضامن انتشلته من المقابر.. تفاصيل واقعة مسن بورسعيد
حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
سارة عبد الله

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر من شركة EA SPORTS.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تصريحات أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عقب أزمته مع النجم محمد صلاح .

وعلقت  إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، مؤكدة  ان سلوت سيجري محادثات مع محمد صلاح لتحديد وضعيته لمباراة برايتون خاصة وان محمد صلاح أشعل جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها ليفربول بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وأضافت "قال مدرب ليفربول أرني سلوت، إنه سيتحدث الى النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ القرار باختياره في تشكيلة مباراة أمام برايتون غداً السبت، كما حاول سلوت تفادي سؤاله أكثر من قبل الصحفيين عن صلاح، لكنه أوضح “ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعا من الإجابة على سؤالكم”.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي مو صلاح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

العيال فهمت

عودة عرض العيال فهمت على مسرح ميامي احتفالا برأس السنة وعيد الميلاد

نانسي عجرم

بفستان فضي.. نانسي عجرم تتألق عبر إنستجرام

هنا شيحة

بفستان لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

