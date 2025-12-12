قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
رياضة

الأهلي يعاني من الغيابات امام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره انبي  مساء اليوم الجمعة في الثامنة مساء على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة إنبى عدد من الاعبين وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور, للتواجد مع منتخب مصر الأول.

ويغيب محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد بسبب الإصابة مع منتخب مصر الثانى وكذلك ياسين مرعى ومحمد شريف لحصولهم على راحة بعد انتهاء مشوارهم مع المنتخب بكأس العرب.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة .

ويواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة.

وتضم قائمة الأهلي كلاً من: محمد أحمد سيحا، حازم جمال، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، جراديشار، محمد شكري ، حسين الشحات ، أشرف داري ، مصطفى العش، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيما كاظم ، إبراهيم عادل ، عمر سيد معوض ، وإبراهيم الأسيوطي.

كاس عاصمة مصر الاهلي انبي

