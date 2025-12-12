الأهلي يعاني من الغيابات امام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره انبي مساء اليوم الجمعة في الثامنة مساء على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة إنبى عدد من الاعبين وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور, للتواجد مع منتخب مصر الأول.

ويغيب محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد بسبب الإصابة مع منتخب مصر الثانى وكذلك ياسين مرعى ومحمد شريف لحصولهم على راحة بعد انتهاء مشوارهم مع المنتخب بكأس العرب.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة .

ويواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة.

وتضم قائمة الأهلي كلاً من: محمد أحمد سيحا، حازم جمال، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، جراديشار، محمد شكري ، حسين الشحات ، أشرف داري ، مصطفى العش، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيما كاظم ، إبراهيم عادل ، عمر سيد معوض ، وإبراهيم الأسيوطي.