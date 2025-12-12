يوريتشيتش يعاين ملعب مباراة بيراميدز وفلامينجو بكأس الإنتر كونتيننتال

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على معاينة استاد أحمد بن علي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

وأبدى المدير الفني إعجابه الشديد بالاستاد وأرضية الملعب وكذلك غرف الملابس الخاصة بالفريق خلال مواجهة الغد.