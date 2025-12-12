بعثة بيراميدز تؤدي شعائر صلاة الجمعة بأحد فنادق الدوحة.. شاهد

أدت بعثة فريق نادي بيراميدز، صلاة الجمعة، اليوم بأحد فنادق مدينة لوسيل بالدوحة، خلال تواجدها في قطر استعدادا لخوض بطولة كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته مساء اليوم بملعب الإرسال في الدوحة ويسبقه لقاء إعلامي مع القنوات والإعلام المصري والعالمي.