تزايدت معدلات بحث المواطنين عن أفضل الأدعية المستحبة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، خاصة دعاء ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر.

دعاء ليلة القدر 2026

ويحرص المسلمون خلال هذه الأيام على الإكثار من الطاعات والعبادات والدعاء، أملا في إدراك فضل ليلة القدر ونيل الأجر والثواب العظيم في هذه الفترة المباركة من شهر رمضان.

قال تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»، وروت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في تلك الليلة العظيمة بما أحب أن يدعو الله به.

دعاء ليلة القدر من الدعاء الذي أوصى به النبي في ليلة القدر «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

كما أوصى النبي بترديد دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا» في ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر مكتوب أوصى به النبي من أدعية ليلة القدر المكتوبة والتي وردت عن النبي هي: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شىء ومليكه، اغفر لي ذنبي يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أشهد أن لا إلله إلا أنت الله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم وأعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.