قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجيبوتي تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي
تصريح إماراتي مفاجئ.. ترامب سينهي الحرب مع إيران "في الوقت المناسب"
طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-3-2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهد سعر الريال السعودي  أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها خلال تعاملات أمس الخميس، في ظل تحركات سوق الصرف وارتفاع عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

وكان الريال السعودي قد سجل زيادات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تتحرك الأسعار بشكل طفيف وتميل للاستقرار في ختام تعاملات اليوم داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي

13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

13.49 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.78 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

13.94 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT)

13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.85 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الريال السعودي في ختام تعاملات الأسبوع بعد موجة الارتفاع التي شهدتها العملة السعودية خلال الأسبوع الماضي، وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصرف لتحركات العملات العربية مقابل الجنيه المصري.

ازالة تعدي
ازالة تعدي
الشرقية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
