الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الريال السعودي يقفز في البنوك المصرية.. ارتفاع جديد أمام الجنيه وسط التوترات السياسية العالمية

رانيا أيمن

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل حالة التوترات السياسية العالمية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي انعكس على تحركات بعض العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المالية تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الصرف، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعات متفاوتة مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.8368 جنيه للشراء و13.8671 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.7991 جنيه للشراء و13.8648 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 13.79 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الريال السعودي 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للريال السعودي اليوم عند 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودي اليوم الريال امام الجنيه الريال في البنوك المصرية

