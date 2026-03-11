الزراعة: تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة حركة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها ودعم الإنتاجية الزراعية في كافة المحافظات.

وأكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن أعمال المتابعة التي تمت تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات، تستهدف التأكد من انتظام ضخ الكميات المقررة من الأسمدة الآزوتية داخل المنظومة المدعمة، ومتابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى لضمان تدفقها بسلاسة نحو الجمعيات الزراعية في القرى والمراكز.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة عمليات تحميل وتوريد الأسمدة من شركات الإنتاج، فضلا عن متابعة أعمال الجمعيات الزراعية والتأكد من التيسير على صغار المزارعين، مع تشديد الرقابة على الصرف عبر منظومة "كارت الفلاح" وآليات الحوكمة لضمان العدالة في التوزيع.

واضاف أنه تم أيضا متابعة عمليات التوريد اليومية لصالح الجمعيات الزراعية لضمان استمرارية العمليات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية دون أي معوقات، موضحا أن هناك خطة متكاملة لضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي في كافة ربوع مصر، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي القومي وتحقيق الاستقرار في تكاليف الإنتاج للفلاح المصري.